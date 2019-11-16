ФК «Урал» одержал победу в матче на Кипре

12:47 | 16.11.2019

Фото: ФК «Урал»

ФК «Урал» одержал победу в контрольном матче над «Пафосом». Игра прошла на Кипре и закончилась со счётом 2:1.



Как рассказали в пресс-службе футбольного клуба «Урал», первыми счёт открыли хозяева поля. Однако в середине второго тайма Юрий Бавин забил мяч в ворота из пределов штрафной. Также отличился и Ильин, забивший головой после навеса правого фланга.



Следующий матч в рамках товарищеского турнира пройдет завтра, 17 ноября. «Урал» сыграет в финале против победителя матча «Рига» – «Родина», который состоится уже сегодня.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»