В зоопарке Екатеринбурга пройдут показательные кормления

11:29 | 16.11.2019

Фото: Екатеринбургский зоопарк

Сегодня в Екатеринбургском зоопарке посетителям покажут, как кормят животных.



Показательные кормления варанов, грифовой черепахи и трионикаса пройдут в 13:00 в павильоне «Экзотеррариум». Кроме того, в 14:00 гостей встретят ручные животные секции герпетофауны, а научный отдел проведет увлекательные зооконкурсы.



Как рассказали организаторы акции, посетители смогут подержать на руках шестиного палочника, прикоснуться к змее и научиться правильно содержать в домашних животных рептилий и беспозвоночных.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»