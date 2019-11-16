10:30 | 16.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня, 16 ноября, в Нижнем Тагиле загорелся склад птицефабрики на Салдинском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Свердловской области.



Как отметили в ведомстве, пожарно-спасательные подразделения принимают все меры для локализации пожара. На месте происшествия работают 32 спасатели и восемь единиц спецтехники. Для координации действий сил на месте даже был развернут штаб пожаротушения.



Добавим, что, по словам представителей пресс-службы, информации о пострадавших не поступало.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»