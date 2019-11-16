Из реки в Нижнем Тагиле вытащили тело мужчины

08:50 | 16.11.2019

Фото: инцидент Нижний Тагил

Вчера около 15:00 в Ленинском районе Нижнего Тагила из реки достали тело мужчины. Как пишет «Инцидент Нижний Тагил», тело обнаружили недалеко от металлобазы на Лебяжинской, 1.



Труп погибшего опознали и сообщили родственникам о случившемся. В следственном комитете Свердловской области рассказали, что на месте происшествия работал следователь отдела по Ленинскому району СКР. По предварительным данным, криминала в трагедии нет.



Как рассказали очевидцы, на вид погибшему было около 40 лет. В его карманах нашли 100 рублей и сотовый телефон.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»