Новую Свердловскую филармонию представили на культурном форуме в Санкт-Петербурге

20:05 | 15.11.2019

Фото: Е1

Новую Свердловскую филармонию в Екатеринбурге представили на петербургском культурном форуме. Продемонстрировали проект нового здания в северной столице губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пианист Денис Мацуев и замглавы архитектурного бюро Zaha Hadid Rachitects Кристос Пассас.



Глава региона отметил, что новое здание станет настоящим прорывом в архитектуре, объединяющим классику и современность.



В будущем в филармонии будут 4 зала: два в старом здании и два в новом. Планируется, что у учреждения будет также парадная площадь. Главное лобби филармонии будет открытым публичным пространством для проведения различных встреч и мероприятий. Также филармония будет связана с благоустроенным садом Вайнера.



Напомним, что недавно в доме на Карла Либкнехта,40, который придется сносить для строительства, была выкуплена последняя квартира.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»