На Урале стартовали профилактические акции, направленные на борьбу с распространением наркотиков и детской преступности

19:09 | 15.11.2019

Фото предоставлено В.Н.Горелых

На территории Среднего Урала старовал второй этап профилактической акции «Сообщи, где торгуют смертью» и оперативно-профилактическая операция «Дети России». Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, первая акция направлена на противодействие наркомании и незаконному обороту наркотиков, а вторая – на выявление фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность.



Горелых отметил, что проблема распространения наркотиков для нашего региона остается чрезвычайно актуальной.



«В отчетном периоде сыщики изъяли 97 486 грамм наркотических средств и психотропных веществ. В том числе, опийной группы – 27 986 гр., каннабисной группы – 39 667 гр., амфетаминовой группы – 25 287 гр., синтетических наркотических средств – 29 835гр. Представителями МВД выявлено 56 преступлений, совершенных организованными группами, к уголовной ответственности привлечен 81 участник. Ликвидирован крупный канал поставки наркотических средств синтетического происхождения в Свердловскую область с территории Москвы. Задержаны оптовые курьеры Интернет - магазинов «Narko 24» и «Daffi Drags». 37 сайтов внесено в Единый реестр запрещенной информации Интернет – ресурсов. Выявлено 63 наркопритона», - рассказал глава пресс-службы.



Уральцев, готовых сообщить в органы внутренних дел о подобных правонарушениях, просят звонить по круглосуточному «телефону доверия» ГУ МВД по Свердловской области (343) 358-71-61 или 02.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»