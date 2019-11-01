В Екатеринбурге на улице Белинского столкнулись две иномарки

18:15 | 15.11.2019

Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»

В уральской столице на перекрестке улиц Белинского и Саввы Белых случилось ДТП с участием двух иномарок, об этом рассказали очевидцы.



Автомобиль Nissan Presea въехал в левый бок внедорожнику Honda CR-V. По словам очевидцев в группе «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте, ДТП произошло из-за того, что один из водителей повернул не из той полосы.



Информации о пострадавших в аварии нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»