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17:34 | 15.11.2019
Фото: сообщество "ГАИ Богданович (Городской Авто Информатор)"
На уральской трассе столкнулись два грузовика
Водитель грузовика двигался по трассе и не справился с управлением, из-за чего врезался в стоящую на «аварийке» фуру и вылетел в кювет, после чего перевернулся и приземлился на крышу.
В ГИБДД сообщили, что в аварии никто из людей не пострадал. А вот больше грузам не так повезло.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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