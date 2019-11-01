На уральской трассе столкнулись два грузовика

Сегодня днем на 10-м километре трассы Богданович – Покровское столкнулись два грузовика. ДТП произошло около 13:25.Водитель грузовика двигался по трассе и не справился с управлением, из-за чего врезался в стоящую на «аварийке» фуру и вылетел в кювет, после чего перевернулся и приземлился на крышу.В ГИБДД сообщили, что в аварии никто из людей не пострадал. А вот больше грузам не так повезло.