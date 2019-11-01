В столице Урала открылось новое терапевтическое отделение

16:56 | 15.11.2019

Фото: екатеринбург.рф

Сегодня, 15 ноября, в Екатеринбурге открылось новое терапевтическое отделение Центральной городской больницы №3 на улице Билимбаевской, 32. На церемонии открытия выступили замглавы города по вопросам социальной политики Дмитрий Баранов, начальник Управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов и депутаты гордумы.



В новом отделении принимать граждан будут восемь врачей-терапевтов, каждый из которых сможет принять более 25 человек ежедневно. Здесь можно будет пройти ультразвуковое обследование, поставить прививку, сделать ЭКГ и сдать кровь для лабораторного исследования.



Отметим, что в отделении также реализован проект «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на территории Свердловской области» на основе применения технологий бережливого производства.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»