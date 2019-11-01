В Екатеринбурге будет решаться вопрос о возможности сохранения «Салюта»

16:31 | 15.11.2019

Фото: yandex.tj

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга решит, возможно ли сохранить кинотеатр «Салют», 27 ноября. Тогда же будет обсуждаться и перспектива корректировки бюджета с этой целью.



Председатель комиссии Алексей Вихарев отметил, что уже надо решить будет ли закрываться кинотеатр, и если нет, то что с ним будет в дальнейшем. По мнению Вихарева, мэрия вполне конструктивно согласилась обсуждать данный вопрос.



Напомним, что в этом году появилась информация о закрытии кинотеатра «Салют» и перепрофилирования здания под детские кружки. Местные жители собирают подписи в защиту учреждения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»