Мужчину, устроившего дебош в самолете Екатеринбург – Нячанг, отправили на исправительные работы

15:40 | 15.11.2019

Мужчине, устроившему в конце августа дебош в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета Екатеринбург – Нячанг, назначили наказание в виде 300 часов исправительных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.



Напомним, что екатеринбуржец провоцировал пассажиров и бортпроводников на конфликты, а также ругался матом. Как пояснили в ведомстве, своими действиями мужчина создавал реальную угрозу для жизни, здоровья и безопасности других людей, так как препятствовал нормальной жизнедеятельности авиаперелета.



Добавим, что пьяному дебоширу оказалось 24 года. Его задержали в Кольцово после того, как он вернулся из отпуска.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»