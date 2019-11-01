На Урале в аварии погибли муж и жена

15:17 | 15.11.2019

Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня утром, в 05:30, на 143 километров автодороги Екатеринбург-Челябинск произошло ДТП, в результате которого два человека погибли.



В районе границы с Челябинской областью водитель автомобиля «Рено-Дастер», двигавшийся в сторону Екатеринбурга, слетел с дороги и врезался в дерево. По предварительным данным, он не справился с управлением. Также есть версия, что водитель уснул за рулём.



В результате аварии погиб мужчина 1957 года рождения, который управлял автомобилем, и пассажир. Сотрудники ГИБДД установили, что в момент ДТП в машине находились супруги – жители Ханты-Мансийского автономного округа.



В настоящее время обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»