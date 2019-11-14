Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба поддержал уральского журналиста, борющегося за жизнь мамы

14:11 | 15.11.2019

Фото: Накануне.RU

Журналист Павел Пивоваров собирает деньги на лечение своей тяжелобольной мамы. Сейчас он выставил на продажу футболку с автографом капитана сборной России по футболу и нападающего питерского «Зенита» Артема Дзюбы.



Мама Павла больна раком легких, с которым борется уже несколько лет. Сын организовал аукцион, выставив на продажу свою коллекцию футболок с автографами известных спортсменов. Все вырученные деньги, по его словам, пойдут на лечение.



«Когда я понял, что денег, собранных мной для мамы, пожертвованных людьми (за что всем низкий поклон) и от продажи первых футболок не хватит, я решил обратиться за помощью в питерский ФК "Зенит". Когда о моей истории узнал Артем Дзюба, он решил отправить мне для продажи свою футболку с автографом в знак солидарности и поддержки. Пользуясь случаем, благодарю от всей души "Зенит", за играми которого слежу с 2008 года»,- рассказал Накануне.RU Павел.



Журналисту уже удалось продать форму нападающих екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка и Владимира Ильина. Сейчас, кроме Дзюбы, в наличии у Павла есть футболки Эрика Бикфалви и Михаила Меркулова («Урал»), Фернандо Муслеры («Галатасарай»), а также хоккейные свитеры сборной России и «Автомобилиста». Вся форма с автографами игроков.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»