В Каменске-Уральском чиновников обязали восстановить дороги

13:29 | 15.11.2019

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В Каменске-Уральском суд обязал чиновников починить дороги. Такое решение было принято по итогам прокурорской проверки, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



По имеющимся данным, прокуратура оценила состояние дорог в городе. В ходе проведённой проверки были выявлены участки повреждения покрытия проезжей части, влияющие на безопасность дорожного движения.



Требованиям не соответствуют:



Ул. Северный проезд на всём протяжении улицы:

- ул. Северный проезд от ул. 1-я Синарская до ж/д переезда 292 км (на протяжении 100 метров при движении со стороны ул. Заводской проезд);

Ул. Озёрная на всём протяжении:

- ул. Озёрная — ул. Лескова (на протяжении 100 метров при движении со стороны Поперечный пер.);

- ул. Озёрная — ул. Лескова (на протяжении 100 метров при движении со стороны улицы Северный проезд);

- ул. Озёрная, 16-1;

- возле домов № 1, № 37, № 38, № 42, садового товарищества № 38 по ул. Краснодонцев;

- ул. Озёрная — ул. Краснодонцев;

Ул. Жилстрой:

- ул. Жилстрой — ул. 16-й Годовщины октября.



Чиновники заявили, что знают о проблемных участках, но из-за отсутствия денег в бюджете ремонт сделать не представляется возможным. Позже стало известно, что такие расходы даже не были запланированы.



Суд признал незаконным бездействие администрации Каменска-Уральского, МКУ «Управление городского хозяйства», отраслевого органа администрации города по городскому хозяйству и обязал их привести дороги в надлежащее состояние.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»