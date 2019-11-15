В Нижнем Тагиле полностью сгорел частный дом

10:49 | 15.11.2019

Фото: инцидент Нижний Тагил

В Нижнем Тагиле вчерашним вечером на улице Васильковская полностью сгорел частный деревянный дом. Сообщение о возгорании поступило в диспетчерскую МЧС в 19:55.



Как рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области, пожар произошел на площади в 80 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.



На борьбу с огнем выехали 11 спасателей на четырех спецмашинах. Возгорание ликвидировали уже в 20:35, а в 00:14 закончился разбор сгоревших конструкций.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»