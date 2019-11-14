В Екатеринбурге ночью мэрия закроет парковку на площади 1905 года

09:51 | 15.11.2019

Фото: Александр Зайцев

Предстоящей ночью, с 15 на 16 ноября, закроется парковка на площади 1905 года. Изменения будут внесены из-за начала работ по возведению новогоднего ледового городка.



Всех водителей просят с пониманием отнестись к закрытию парковали и не забыть забрать свой автомобиль с её территории.



Напомним, торжественное открытие ледового городка состоится 27 декабря. В этом году его главной темой станет 200-летие с момента открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым.



Городок проработает до 27 января 2020 года, после чего до 4 февраля произведут демонтаж конструкций.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»