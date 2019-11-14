В Первоуральске завершаются работы по благоустройству набережной

09:23 | 15.11.2019

Фото: пресс-служба администрации Первоуральска

В Первоуральске подходят к завершению работы по благоустройству набережной. Объект обещают сдать в эксплуатацию уже к концу ноября.



Врио начальника УЖКХ города Сергей Гайдуков сообщил, что в настоящее время на объекте идёт бурение и бетонирование, а также укладывается бехатон. Администрация следит за ходом работ. Каждый день осуществляется тотальный контроль по количеству работников и техники, которые присутствуют на объекте.



Также отмечается, что в ближайшие дни установят детский игровой комплекс «Домик».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»