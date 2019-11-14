К Универсиаде 2023 в Екатеринбурге появится скоростной трамвай

В Екатеринбурге к Универсиаде 2023 запустят скоростной трамвай, который соединит Деревню Универсиады с существующей городской сетью и с учебным корпусом УрФУ.Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал 66.RU, что сейчас рассматривают два возможных маршрута.- Вариант маршрута № 1: Кольцовский тракт — улица Ткачей — улица Луначарского — учебный корпус УрФУ- Вариант маршрута № 2: Сибирский тракт — ЖБИ — Малышевский мост — учебный корпус УрФУ