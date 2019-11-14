На шахте в Свердловской области из-за обрушения породы пострадал один рабочий

21:48 | 14.11.2019

Фото: medrussia.org

В Свердловской области на бокситовой шахте «Кальинская» произошло разрушение части пласта породы. В результате происшествия пострадал один рабочий, его доставили в больницу, об этом рассказал агентству ТАСС глава Североуральского городского округа Василий Матюшенко.



Пострадавший находится в сознании, сейчас медики проводят диагностику его состояния. Подробности о тяжести травм неизвестны.



На данный момент шахта продолжает работать в обычном режиме. Угрозы обрушения нет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»