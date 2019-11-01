В Красноуфимске вынесли приговор свердловчанину, помогавшему знакомому убийце спрятать тело жертвы

19:26 | 14.11.2019

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Красноуфимске вынесли приговор 43-летнему свердловчанину, виновному в укрывательстве особо тяжкого преступления. Как рассказали в СУ СКР по Свердловской области, он помогал знакомому спрятать тело убитого мужчины.



Инцидент произошел в квартире подсудимого, когда он вместе с двумя своими знакомыми распивал спиртное. В ходе застолья один из мужчин решил убить собутыльника подлокотником дивана, а после этого попросил хозяина квартиры помочь ему избавиться от улик.



Вместе они спрятали тело убитого в канализационном колодце возле жилого дома. Диван, испачканный кровью, хозяин квартиры выбросил по частям в мусорные контейнеры.



Согласно приговору суда, сообщнику убийцы назначено 480 часов обязательных работ.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»