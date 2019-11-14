Из-за непростых погодных условий Екатеринбург снова встал в пробки

18:33 | 14.11.2019

Фото: «Яндекс.Пробки»

В уральской столице вновь наблюдаются десятибалльные заторы из-за выпавшего недавно снега. Дорожная обстановка также осложняется многочисленными ДТП. Согласно сервису «Яндекс.Пробки», на данный момент в городе случилось 17 аварий.



Сразу по 2 ДТП произошло на проспекте Космонавтов и улице Восточной, также аварии можно наблюдать на улицах Декабристов, Куйбышева, Московской, Шаумяна, Щорса, Репина, Токарей, Серафимы Дерябиной, Белинского, Челюскинцев, Смазчиков, Академика Бардина и Ильича.



Следует добавить, что завтра, 15 ноября, согласно прогнозу синоптиков, ожидается сильный снег. Из-за объявленного штормового предупреждения уральцам стоит быть предельно осторожными и бдительными.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»