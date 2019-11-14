«Как мангал»: в трамвае в Екатеринбурге загорелась печка

В Екатеринбурге в трамвае №13 загорелась печка под пассажирским сиденьем. Как рассказали очевидцы, из-за поломки салон трамвая наполнился дымом и люди стали задыхаться.Видео из трамвая свидетели выложили в соцсети.«Как мангал, все краснющее», - сказал один из очевидцев произошедшего.К счастью, возгорание в транспорте оперативно устранили. Однако починили ли поломанную печку – неизвестно.