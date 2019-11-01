В Екатеринбурге вынесли приговор изобретательному мошеннику

18:02 | 14.11.2019

Фото: juristpomog.com

Ленинский районный суд вынес приговор 54-летнему жителю Краснодарского края Борису Иванову по статье ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».



Прокуратура Свердловской области сообщает, что осужденный совершил мошенничества на сумму свыше 27 млн рублей в отношении 222 потерпевших под видом оказания юридических услуг, а также при приобретении золота стоимостью 7,5 млн рублей.



В ходе рассмотрения дела выяснилось, что в 2014 году Иванов оформил на посторонних людей, не осведомленных о его махинациях, юридические лица ООО «Право» и ООО «РусФинансКредит». Более того, мужчина арендовал офис в Екатеринбурге и нанял сотрудников.



Не планируя осуществлять какую-либо деятельность, подсудимый разместил рекламу указанных ООО не только в интернете, но и печатных изданиях. В объявлениях он указал способность юридических лиц оказывать юридические услуги гражданам, заключать договоры комиссии и договоры доверительного управления ценными бумагами, выплачивая высокую процентную ставку.



В течение полугода Иванов заключил договоры с 222 потерпевшими, у которых похитил более 27,3 млн рублей. После обмана граждан, Иванов пригласил в офис представителя фирмы, занимающейся аффинажем золота для приобретения крупной партии золота. У одного из них он ранее приобретал драгоценный металл в гранулах на 70 и 30 тысяч рублей.



В процессе встречи, Иванов под выдуманным предлогом вышел из кабинета с золотом массой более 4 кг и стоимостью свыше 7,5 млн рублей. После этого мужчина покинул не только место преступления, но и Екатеринбург.



Суд назначил Иванову 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.



Приговор в законную силу не вступил.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»