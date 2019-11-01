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17:33 | 14.11.2019
Фото: vk.com
Без вещей и документов: в Екатеринбурге многодетную семью со скандалом выселили из квартиры
Новый владелец не пустил бывших хозяев на порог, более того, он не позволил им забрать документы и личные вещи. На видео двое мужчин не пускают семейную пару, в определенный момент звучит фраза «Я тебе сейчас колено прострелю».
Известно, что семья Какановых, которым раньше принадлежала квартира, приобрели ее в ипотеку в 2013 году. Спустя время глава семейства потерял работу и денег стало хватать только на проживание. В 2015 году квартиру выставили на торги, а в 2017 «Сбербанк», одобривший ипотеку, забрал квартиру в собственность. Летом этого года жилплощадь досталась Андрею Смирнову за 3,6 млн рублей.
Специалисты отмечают, что процедура выселения занимает около полутора лет. Однако данная ситуация является необъяснимым исключением.
Светлана Каканова сообщает, что 17 октября отправилась с детьми на прогулку, а попасть домой уже не получилось. Не дождавшись правоохранителей, семья отправилась ночевать к соседям. Андрей Смирнов в свою очередь объясняет, что имеет законное право не впускать экс-жильцов в квартиру.
На следующий день мать семейства написала заявление в полицию. Дважды. В первый раз, за внезапное лишение жилплощади, во второй – за многочисленные угрозы, в которых сам Смирнов не сознается.
На данный момент проводится проверка, говорят в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. Семейство, выселенное из своей квартиры, проживает у мамы главы семьи, в двухкомнатной квартире которой, помимо пятерых переселенцев, живёт ещё и дочь с двумя детьми.
Светлана говорит, что в злополучной квартире остался долг в 300 тысяч рублей. Женщина поясняет, что им приходили некорректные счета, которые семья просила в управляющей компании пересчитать.
В конце октября Какановы получили заочное решение Чкаловского суда о выселении их из квартиры. Семьей было подано заявление об отмене этого решения на основании того, что они не участвовали в процессе и повестку не получали. Кроме того, в день, когда рассматривали дело, все находились на больничном. 11 ноября заявление поступило в суд. К началу декабря будет назначено заседание, где рассмотрят вопрос об отмене заочного решения.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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