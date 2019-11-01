В Свердловской области продолжаются поиски 26-летнего молодого человека

Поисковый отряд «Прорыв» сообщает, что сейчас ведутся поиски Сайпиева Анвара Ашхатовича, пропавшего 26 октября.Как рассказала руководитель отряда Наталия Волкова, в поисках участвуют более 50 человек, а также сотрудники полиции. К поискам подключились молодые люди из Нижнего Тагила.Напомним, Сайпиев Анвар Ашхатович пропал 26 октября в поселке Верхняя Синячиха.Приметы:Рост 160-165Телосложение :худощавоеГлаза: серо- голубые.Волосы: светлые.На момент пропажи был одет: куртка тёмно - синего цвета, джинсы синего цвета, кеды с жёлтым верхом.Всем кому что либо известно о месте нахождении Анвара Ашхатовича, огромная просьба звонить руководителю отряда Наталии +7-9000-44-02-20