В Екатеринбурге из-за гололеда столкнулись два троллейбуса

16:54 | 14.11.2019

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге гололед привел к столкновению два троллейбуса маршрута №7.



Инцидент произошел днем на улице Малышева. По словам очевидцев, первый троллейбус отъезжал с остановки «Генеральская», а второй транспорт идентичного маршрута подъехал к остановке. Водитель второго попытался затормозить, но гололед привел транспорт к столкновению.



По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют. Оба троллейбуса высадили пассажиров и отцепили машины от контактной сети. Движение транспорта не затруднено.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»