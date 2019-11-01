Новости дня
16:27 | 14.11.2019
Фото: Накануне.ру
В Екатеринбурге блогеры организовали Союз марксистов
Мероприятие посетили не только молодые екатеринбуржцы, но и активисты левых организаций – «Левого фронта», РСД, «Коммунистов России» и других.
В ходе общения блогеров, молодежи и политических активистов было поднято множество вопросов. В частности – игнорирование проблем внутренней политики в СМИ и редакционная политика редакций, цензура. Помимо прочего, ведущие рассказали об опыте Station Marx, когда им удалось наладить работу корреспондентов-добровольцев, и не зависеть от контрактов, сообщает Накануне.ру. Более того, на мероприятии было дано начало Союзу марксистов. Станут ли они политической партией или НКО пока непонятно.
Далее на мероприятии был поднят ряд политических вопросов – наработки про кружкам, вступление в Союз и значение пролетариата сегодня.
Создатели Союза марксистов отправятся далее в Челябинск и Магнитогорск, а после – в Орск, Оргенбург и Уфу.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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