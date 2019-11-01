Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку из-за медленного ремонта тротуаров

16:05 | 14.11.2019

Фото: ura.news

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку по информации СМИ о ненадлежащем выполнении работ по благоустройству города. Сообщается, что подрядчики отстают графика, а в результате работ травмирована женщина.



Согласно сообщению, опубликованному в СМИ, подрядные организации, которые осуществляют работы по благоустройству на пр. Ленина от ул. Карла Либкнехта до ул. Луначарского и от ул. Луначарского до ул. Гагарина, а также на ул. Малышева от ул. Луначарского до ул. Восточная, а также в сквере за Екатеринбургским государственным академическим театром оперы и балета, не вписываются в определенные условиями муниципальных контрактов сроки (15 и 22 ноября, а также 3 декабря).



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что ведомство даст правовую оценку соблюдению требований безопасности при проведении работ, своевременности их выполнения, достаточности мер, принятых муниципальным заказчиком – МКУ «Городское благоустройство», – с целью недопущения срыва сроков их выполнения. При выявлении нарушений будут установлены причины и виновные лица, отмечают в прокуратуре.



Более того, проводится проверка по сообщению СМИ о травмировании женщины на участке, где проводились работы по благоустройству. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»