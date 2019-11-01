В Екатеринбурге начался слет казачьей молодежи

15:00 | 14.11.2019

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Слет казачьей молодежи «Молодежный казачий круг» Оренбургского войскового казачьего общества проходит на территории храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах.



Пресс-служба Екатеринбургской епархии сообщает, что в слете принимают участие молодые казаки из Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей и Республики Башкортостан.



Первый день мероприятия был посвящен знакомству и сплочению участников, а также была проведена лекция по продвижению деятельности казаков в социальных сетях.



Организаторы отмечают, что слет пройдет с 12 по 17 ноября. В последний день при поддержке министерства образования и молодежной политики Свердловской области будет организован слет молодежи из казачьи и военно-патриотических объединений, фольклорных коллективов области.



Помимо прочего, сообщается, что 16 ноября одновременно с «Молодежным казачьим кругом» Оренбургского казачьего войска состоится II слет казачьей молодежи Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»