В нижнетагильской ИК-12 прошел турнир по волейболу

14:36 | 14.11.2019

Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области

Как сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области, в ИК-12 города Нижнего Тагила при поддержке воспитательного отдела для осужденных был организован и проведен спортивный турнир по волейболу.



В состязаниях участвовали три команды, которые вышли в финал в отборочном туре.



Призом оказался торт, испеченный в столовой учреждения, который заслуженно забрала команда отряда №6.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»