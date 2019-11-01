Из-за ремонта трубопровода в Екатеринбурге несколько домов остались без горячей воды и тепла

14:29 | 14.11.2019

Фото: www.nm45.ru

Специалисты ЕТК меняют участок ветхой теплосети на Луганской. Из-за этого жители 26 домов сидят без горячей воды и отопления.



Известно, что из-за ремонта страдают жители домов на Луганской, Машинной, Онежской, Белинского, Саввы Белых, в переулках Переходном, Мордвинском, Бригадиров с вечера 13 ноября.



Екатеринбургская теплосетевая компания сообщает, что на месте работают 8 единиц техники, 16 специалистов. Пресс-служба ЕТК поясняет, что идет восстановление 20 метров изношенного участка квартального трубопровода диаметром 400 мм. Компания приносит жителям извинения за неудобства и сообщает, что коммунальные ресурсы будут восстановлены сегодня в 18:00 .

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»