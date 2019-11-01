В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

14:14 | 14.11.2019

Фото: ivbg.ru

Завтра, 15 ноября, в Свердловской области ожидается сильный снег, снежные заносы.



Штормовое предупреждение направлено в муниципалитеты для предупреждения аварийных ситуаций и информирования населения. Известно, что спасательные и аварийно-восстановительные службы переведены в режим повышенной готовности.



Как пешеходам, так и водителям рекомендуется быть осторожными на дороге и не терять бдительности.



Пресс-служба ФКУ «Уралуправтодор» сообщает, что для предотвращения последствий непогоды будет задействована дорожная техника. Водителей призывают не создавать помех для спецмашин и не обгонять их.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»