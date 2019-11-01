В Екатеринбурге ищут жертв каменск-уральского мошенника

13:58 | 14.11.2019

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге был задержан подозреваемый в мошенничестве на рынке интернет-услуг. Мужчина брал деньги за услуги, которые не выполнял.



Отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу сообщает, что жалоба от жителя Каменска-Уральского на данного человека поступила в июне этого года. Пострадавший рассказывает, что нуждался в мастере-сантехнике, под видом которого и пришел обвиняемый. Он сообщил, что для устранения неполадки необходима замена насоса и установил стоимость запчастей и установки в размере 20 тысяч рублей. После того, как пострадавший перевел необходимую сумму, исполнитель постоянно откладывал работы. В конце концов, заказчик обратился в полицию, где было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Известно, что подозреваемый уже задержан. Им оказался безработный 43-летний житель Каменска-Уральского, который уже был судим за аналогичное преступление. Злоумышленник сообщил, что потратил деньги на собственные нужды и возвращать их не собирался.



Сейчас полицейские предполагают причастность задержанного еще к нескольким аналогичным преступлениям. Известно, что мужчина размещал в интернете объявления по предоставлению различных услуг от сантехника до личного водителя для ребенка.



Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Полиция просит граждан, пострадавших от его действий, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции №11) или 02.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»