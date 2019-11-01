Новости дня
13:38 | 14.11.2019
Фото: 123ru.net
В Екатеринбурге автолюбительница отсудила у коммунальщиков 90 тысяч рублей
Зимой 2017 года сын владелицы авто припарковал Volkswagen Polo во дворе одного из домой на улице Вайнера. Во время его отсутствия на крышу иномарки упала глыба льда.
Полиция установила факт повреждения автомобиля глыбой, эксперты оценили восстановление ремонта в 177 744 рубля.
Женщина обратилась с иском в Железнодорожный суд Екатеринбурга. Она попросила взыскать стоимость ремонта и расходы на оплату госпошлины с ООО УК «Народная», которое осуществляло управление указанным домом, и ООО «Управляющая компания ЖКХ Октябрьского района».
Ее требования были удовлетворены лишь частично – с УК «Народная» взыскали 88 772 рубля в качестве возмещения ущерба и 2 374 рубля расходов по оплате госпошлины.
Пресс-служба Свердловского облсуда отмечает, что частичное удовлетворение истца обусловлено действиями сына женщины, оставившего автомобиль рядом с домой, несмотря на предупреждения о возможном сходе снега.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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