Сотрудники свердловского УФСБ нагрянули на стройку в Академический

13:16 | 14.11.2019

Сегодня, 14 ноября жители микрорайона Академический в Екатеринбурге были удивлены кадрами бегущих по полю гастабайтеров от сотрудников Росгвардии.



Как стало известно изданию «Вечерние ведомости» оперативниками регионального УФСБ, совместно с МВД проведены профилактические мероприятия, направленные на декриминализацию строительного рынка. Всего было проверено порядка 100 иностранцев.



По результатам проведенных мероприятий 15 человек привлечено к административной ответственности, ряд иностранцев будут депортированы с территории Российской Федерации.

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