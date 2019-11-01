Новости дня
13:13 | 14.11.2019
Фото: nevnov.ru
В Каменске-Уральском осудили мужчину, убившего свою жену
СУ СКР по Свердловской области сообщает, что в ночь на 6 июня 2019 года в квартире подсудимого произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина ударил супругу ножом в область живота, от которого женщина скончалась на месте происшествия.
Следствием было установлено, что после смерти супруги мужчина выбросил улику на крышу расположенного во дворе гаража. На точное расположение орудия убийства подсудимый указал в ходе следствия.
Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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