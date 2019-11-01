В Каменске-Уральском осудили мужчину, убившего свою жену

13:13 | 14.11.2019

Фото: nevnov.ru

49-летний житель Каменска-Уральского признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



СУ СКР по Свердловской области сообщает, что в ночь на 6 июня 2019 года в квартире подсудимого произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина ударил супругу ножом в область живота, от которого женщина скончалась на месте происшествия.



Следствием было установлено, что после смерти супруги мужчина выбросил улику на крышу расположенного во дворе гаража. На точное расположение орудия убийства подсудимый указал в ходе следствия.



Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»