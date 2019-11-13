В Екатеринбурге грядет транспортная реформа

12:54 | 14.11.2019

Фото: marchnetworks.com

В рамках форума «Город-2030» центр экономики инфраструктуры проанализировал состояние системы общественного транспорта в Екатеринбурге.



Сообщается, что основными проблемами являются дублирование маршрутов (из каждого района – 3-4 едут в центр), дублирование рельсового и безрельсового транспорта, убыточность и избыточность сети, а также низкая заполняемость транспорта большой вместимости.



Эксперты резюмировали, что маршруты на окраины города перегружены, а выгодные «короткие» маршруты ходят полупустыми.



Согласно исследованиям, заказанным мэрией города, 46% жалоб, поступающих на общественный транспорт, относятся к несоблюдению расписания движения, 74% из которых относятся к коммерческому транспорту.



Сообщается, что мэр Александр Высокинский объявил сроки транспортной реформы в городе. Так исправление выявленных ошибок должно завершиться к 2021 году. Высокинский отметил, что уже идет обсуждение концессионного соглашения.



Напомним, ранее транспортная реформа планировалась в 2017 году, но из-за недовольства города и предстоящих выборов губернатора было принято решение ее отложить.





Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»