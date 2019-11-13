В Свердловской области мужчина пришел с топором в начальную школу

12:36 | 14.11.2019

Фото: twitter.com

Житель села Махнево Илья Перевалов пришел с топором в местную начальную школу. Сообщается, что он беспрепятственно передвигался по школе, пока не приехала полиция.



Известно, что мужчина уже имеет условную судимость за кражу. Тогда он пришел в магазин в маске и с топором, попытался его ограбить, но полицейские сработали оперативно. По этому инциденту возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Суд отправил Перевалова под домашний арест, но Перевалов нарушил правило.



Как сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сегодня полицейские Алапаевска намерены добиться заключения судимого под стражу. Более того, ожидается назначение медицинского обследования на предмет состояния здоровья в связи с неадекватным поведением. Валерий Горелых отмечает, что иногда Перевалов представляется родственником известных в стране людей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»