В Свердловской области создадут шесть модельных библиотек

12:19 | 14.11.2019

Фото: twitter.com

В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году создадут шесть модельных муниципальных библиотек.



В список населенных пунктов, где появятся новые учреждения культуры внесены Пышма, Березовский, поселок Студенческий (Белоярский район), Краснотурьинск, Верхняя Пышма и село Колчедан (Каменский район). Сообщается, что на создание пяти библиотек из федерального бюджета выбелено 30 миллионов рублей, а одна библиотека появится за счет средств регионального бюджета. На нее будет выделено три миллиона рублей.



Министр культуры Светлана Учайкина отметила, что данный проект предполагает преобразование уже существующих учреждений культуры в современные библиотечные центры. По словам чиновницы, сфера культуры должна соответствовать запросам сегодняшнего дня, именно поэтому проект назван «Обеспечение качества нового уровня развития инфраструктуры».



Известно, что первая модельная библиотека откроется уже в конце ноября в Пышминском ГО. Всего же до 2024 года в Свердловской области планируется создание девяти модельных муниципальных библиотек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»