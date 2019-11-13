В Богдановиче осудили неуловимого воришку

12:02 | 14.11.2019

Фото: 123ru.net

Богдановичевский городской суд вынес приговор жителю города Сергею Мясникову по ст. 158 ч. 2 УК РФ (тайное хищение чужого имущества, совершенное с незаконным проникновением в иное хранилище). Ранее мужчину неоднократно судили за аналогичные преступления.



Установлено, что Мясников с марта по апрель 2019 года неоднократно пробирался в гаражи соседей с целью кражи имущества. Помимо ценных вещей: бензопил, инструментов, автомобильных дисков и покрышек, мужчина выносил с места преступления соленья и «зимние» запасы овощей. Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что нанесенный соседям ущерб составляет более 55,7 тысяч рублей.



Сергей Мясников раскаялся в содеянном и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства. По решению Богдановичевского городского суда, Сергей Мясников отправится в исправительную колонию строгого режима на 3 года 10 месяцев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»