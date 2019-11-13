В Росгосцирке аргументировали высокие цены на шоу в Екатеринбурге

11:39 | 14.11.2019

Фото: vitkaravan.livejournal.com

В Ведомстве объяснили, что цена на билет зависит от множества факторов, в том числе, количества задействованных артистов, сложности номеров, числа и видов животных. Помимо прочего, в смету включены и транспортные расходы, в частности туры труппы по другим городам.



В Росгосцирке ответили, что проводятся постоянные работы по финансовой доступности шоу для зрителей.



Напомним, детский омбудсмен по Свердловской области Игорь Мороков заявлял, что билеты для родителей слишком дорогие. Их минимальная стоимость оставляет на последние ряды 500-800 рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»