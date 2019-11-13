Больше снега: погода в Свердловской области и Екатеринбурге на конец недели

11:29 | 14.11.2019

Фото: Катерина Якушева

Окончание недели в Свердловской области и Екатеринбурге окажется холодным и снежным. На дорогах ожидается гололедица, сообщают синоптики Уральского гидрометцентра.



В четверг, 14 ноября, в Свердловской области ночью -11…-16 °С, при прояснении -21…-26 °С, на крайнем севере до -31 °С, днем -10…-15 °С, на крайнем юге до -5 °С, в горах и низинах до -20 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, ночью в горах до умеренного; на дорогах гололедица.



В Екатеринбурге ночью -13…-15 °С, днем -10…-12 °С. Облачно с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков; на дорогах гололедица.



В пятницу, 15 ноября, в Свердловской области ночью -12…-17 °С, на крайнем юге -6…-11 °С, на севере и востоке -18…-23 °С, днем +1…-4 °С, на севере до -8 °С. Облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, в горах до умеренного, днем осадки в виде мокрого снега, местами сильные; гололедные явления (налипание мокрого снега на провода, гололед, на дорогах гололедица).



В Екатеринбурге ночью -12…-14 °С, днем -1…+1 °С. Облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем осадки в виде мокрого снега; на дорогах гололедица.





В Субботу, 16 ноября в Свердловской области ночью -2…-7 °С, на севере и в горах до -12 °С, днем -2…+3 °С. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде снега, мокрого снега; на дорогах гололедица.



В Екатеринбурге ночью -2…-4 °С, днем +1…+3 °С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков; на дорогах гололедица.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»