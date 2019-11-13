В Екатеринбурге восстановят пластиковые фонари

09:52 | 14.11.2019

Фото: vs01.ren.tv

Тамара Благодаткова, председатель комитета благоустройства мэрии Екатеринбурга, прокомментировала критику фонарных столбов на городской набережной. Чиновница заявила в эфире радио «Комсомольская правда» о высоком качестве опор, на которых держатся фонари.



Напомним, фотография, на которой изображен фонарный столб с отколотым куском пластика, было опубликована в телеграм-канале городского урбаниста Дмитрия Москвина. На своем канале мужчина выразил недовольство качеством фонарных столбов, акцентировав внимание читателей на материале – ожидалось, что опоры сделаны из чугуна, а не из пластика. Блогер Илья Варламов поддержал возмущение и призвал заменить пластик на настоящий чугун.



Благодаткова отметила, что считает эти высказывания вбросом никому ненужной информации. Помимо прочего, чиновница отметила, что ремонт набережной был в 2007-2008 годах. Благодаткова выразила восхищение тем фактом, что на протяжении 11 лет горожане считали, что это каслинское литье. Также женщина отметила, что за все время существования опор, их приходилось только мыть – они не требовали покраски.



Как сообщает «Уралинформбюро», власти пообещали восстановить опору точно таким же материалом. Отмечается, что внутри столба проходит металлическая конструкция, которая снаружи покрыта пластиком для создания декоративной формы. Благодаткова отмечает высокое качество конструкции.



Впрочем, в текущих работах муниципалитет предпочитает использовать более современные образцы опор уличного освещения, добавила Благодаткова.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»