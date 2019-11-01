Уральский «Автомобилист» разгромил гостей из Сочи со счётом 5:1

21:54 | 13.11.2019

Хоккейная команда «Автомобилист» в Екатеринбурге одержала победу в матче против «Сочи». Встреча завершилась со счётом 5:1.



Открыть счёт смогли уральцы в конце первого период. Тогда капитан команды Найджел Доус получил удаление и через две минуты выгодно выехал со скамейки штрафников, подхватил шайбу и моментально забросил её в ворота соперников.



Во втором периоде отличились гости. Первый и единственный гол со стороны «Сочи» забил Артём Томилин.



В третьем периоде «Автомобилист» в меньшинстве забросил шайбу в ворота гостей (автор – Артём Гареев). Через три минуты Гареев оформил дубль. В конце встречи «Сочи» поменяли вратаря на шестого полевого игрока, после чего Доус забил второй раз, но уже в пустые ворота. Под радостный шум болельщиков Анатолий Голышев за две секунды до финальной сирены забросил пятую шайбу.



Отметим, следующий матч уральцы проведут 17 ноября в Челябинске с местным «Трактором».

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»