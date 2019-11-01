Высокинский представил концепцию генплана Екатеринбурга на форуме «Города России»

21:00 | 13.11.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Мэр Александр Высокинский сегодня, 13 ноября, представил концепцию развития Екатеринбурга на форуме «Города России 2030», об этом рассказали в администрации уральской столицы.



По словам мэра, город может расширяться в сторону свободных территорий или же развивать уже освоенные.



Он отметил, что в Екатеринбурге сейчас развивается один из крупнейших в мире проектов – микрорайон Академический, где уже есть около 1 млн квадратных метров жилья, в котором живут 80 тысяч уральцев. Согласно плану, в будущем там должно проживать 300 тысяч человек. Также в городе развивается еще один микрорайон – Солнечный.



Высокинский добавил, что на над инфраструктурой районов не всегда имеются достаточные средства, поэтому Генплан предполагает также и реновацию новых районов, которая подразумевает снос старого жилья и постройку нового.



Кроме того, на «Городах России 2030» обсудили последствия стихийной застройки в мегаполисах, цифрового подхода в решении вопросов градостроительства, а также предложены методики создания территорий для комфортного проживания и деятельности людей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»