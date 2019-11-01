В Екатеринбурге на Эльмаше горела иномарка

20:42 | 13.11.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В уральской столице в микрорайоне Эльмаш на улице Старых Большевиков горел автомобиль «Nissan Liberty». О пожаре рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.



Чтобы потушить иномарку на место выезжали 8 пожарных на 2 спецмашинах. Справиться с огнем они смогли за 2 минуты.



О причинах возгорания не уточняется.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»