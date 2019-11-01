Екатеринбург встал в девятибалльные пробки

19:28 | 13.11.2019

Фото: 100vagonov.com

В уральской столице сегодня вечером вновь образовались сильные пробки. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», екатеринбуржцам пришлось стоять в девятибалльных заторах.



Пробки наблюдаются на проспектах Ленина и Космонавтов, на улицах Малышева, Куйбышева, Первомайской, Восточной, Московской, Радищева, Розы Люксембург, Халтурина, Щербакова и других.



Стоит отметить также, что ситуация на дорогах осложняется многочисленными ДТП. Так, на улице Малышева аварии произошли сразу в трех местах: возле ТЦ «Алатырь», БЦ «Высоцкий» и «Дома Кино», а также на улицах Восточной, Репина, Вильгельма де Геннина и Куйбышева.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»