Новости дня
19:28 | 13.11.2019
Фото: 100vagonov.com
Екатеринбург встал в девятибалльные пробки
Пробки наблюдаются на проспектах Ленина и Космонавтов, на улицах Малышева, Куйбышева, Первомайской, Восточной, Московской, Радищева, Розы Люксембург, Халтурина, Щербакова и других.
Стоит отметить также, что ситуация на дорогах осложняется многочисленными ДТП. Так, на улице Малышева аварии произошли сразу в трех местах: возле ТЦ «Алатырь», БЦ «Высоцкий» и «Дома Кино», а также на улицах Восточной, Репина, Вильгельма де Геннина и Куйбышева.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
21:54 | 13.11.2019
Уральский «Автомобилист» разгромил гостей из Сочи со счётом 5:1
20:47 | 13.11.2019
«Екатеринбургу явно не хватает мощной ревизии». УФАС вмешалось в скандал по строительству высотки на месте бывшего дома детства и юношества
20:42 | 13.11.2019
В Екатеринбурге на Эльмаше горела иномарка
19:28 | 13.11.2019
Екатеринбург встал в девятибалльные пробки
19:01 | 13.11.2019
Ритуальная организация выплатит свердловчанке неустойку за неустановленный памятник
18:35 | 13.11.2019
В 2020 году в Лысьве с краевой поддержкой отремонтируют «Дом спорта»
18:10 | 13.11.2019
Самолет, совершавший рейс «Москва – Екатеринбург», вернулся в Домодедово из-за отказа навигационной системы
17:00 | 13.11.2019
В 2020 году максимальный размер декретных выплат в Прикамье увеличится до 322 тысяч рублей
16:59 | 13.11.2019
В Ревде принято решение о сносе памятника вождю
16:56 | 13.11.2019
Опубликован рейтинг управляющих компаний Пермского края за третий квартал 2019 года
16:49 | 13.11.2019
В Перми благоустроили около 400 муниципальных земельных участков после демонтажа незаконных НТО
16:43 | 13.11.2019
В 2019 году Группа «Т Плюс» восстановила более 46 тысяч квадратных метров асфальта в Перми
16:30 | 13.11.2019
Сегодня в Екатеринбурге в авариях пострадали два ребенка
16:16 | 13.11.2019
Сбербанк дал кредит РМК на обновление производства
16:01 | 13.11.2019
Екатеринбургский зоопарк объявил сбор игрушек для животных
15:33 | 13.11.2019
В уральской столице светофоры и фонари станут раздавать интернет
15:06 | 13.11.2019
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»
14:52 | 13.11.2019
Несколько домов Екатеринбурга остались без газа
14:22 | 13.11.2019
Куйвашев прокомментировал спор между писателем и своим заместителем
13:53 | 13.11.2019
В Екатеринбурге назвали новые сроки реализации транспортной реформы
13:37 | 13.11.2019
Захар Прилепин раскритиковал свердловского вице-губернатора
13:29 | 13.11.2019
На заснеженной трассе в ДТП едва не погибла сотрудница ОВД Алапаевска
12:53 | 13.11.2019
В свердловском городе бракоразводный процесс с участием девушки в погонах дошел до полиции
12:38 | 13.11.2019
На Урале поезд насмерть сбил женщину
12:26 | 13.11.2019
Хоккеисты «Молота» обыграли «Торос» из Нефтекамска
12:18 | 13.11.2019
В Перми высадили тюльпаны