Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Интервью

Новости дня


Главная

18:25 | 13.11.2019

Фото: Законодательное Собрание Свердловской области

В Анапе появилась аллея имени бывшего вице-спикера свердловского ЗакСобрания

В санаторно-оздоровительном лагере «Жемчужина России» в Анапе открылась аллея имени бывшего заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Анатолия Сухова. Он был инициатором и куратором проекта «Поезд здоровья», в рамках которого с 2011 года 11 тысяч уральских детишек отдохнули в лагере «Жемчужина России».

«Только в 2019 году 1800 юных уральцев из 54 муниципальных образований Свердловской области зарядились здоровьем на берегу Черного моря. Нам приятно, что память о добрых делах Анатолия Петровича увековечена в Анапе», – подчеркнула Людмила Бабушкина.

Напомним, Анатолий Сухов скончался 2 августа на 64-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

21:54 | 13.11.2019
Уральский «Автомобилист» разгромил гостей из Сочи со счётом 5:1

21:10 | 13.11.2019
С 2020 года финансирование нацпроектов в Пермском крае будет увеличено на 10%

21:00 | 13.11.2019
Высокинский представил концепцию генплана Екатеринбурга на форуме «Города России»

20:47 | 13.11.2019
«Екатеринбургу явно не хватает мощной ревизии». УФАС вмешалось в скандал по строительству высотки на месте бывшего дома детства и юношества

20:42 | 13.11.2019
В Екатеринбурге на Эльмаше горела иномарка

19:28 | 13.11.2019
Екатеринбург встал в девятибалльные пробки

19:01 | 13.11.2019
Ритуальная организация выплатит свердловчанке неустойку за неустановленный памятник

18:35 | 13.11.2019
В 2020 году в Лысьве с краевой поддержкой отремонтируют «Дом спорта»

18:25 | 13.11.2019
В Анапе появилась аллея имени бывшего вице-спикера свердловского ЗакСобрания

18:24 | 13.11.2019
На улице Московской в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя иномарками и автобусом

18:10 | 13.11.2019
Самолет, совершавший рейс «Москва – Екатеринбург», вернулся в Домодедово из-за отказа навигационной системы

17:50 | 13.11.2019
В Екатеринбурге мечеть на Декабристов начнут сносить уже на следующей неделе

17:29 | 13.11.2019
В Первоуральске двое воришек ограбили цветочный бутик на угнанной «шестёрке»

17:23 | 13.11.2019
В Пермском крае эффективные закупки позволили сэкономить почти 4 млрд рублей

17:00 | 13.11.2019
В 2020 году максимальный размер декретных выплат в Прикамье увеличится до 322 тысяч рублей

16:59 | 13.11.2019
В Ревде принято решение о сносе памятника вождю

16:56 | 13.11.2019
Опубликован рейтинг управляющих компаний Пермского края за третий квартал 2019 года

16:49 | 13.11.2019
В Перми благоустроили около 400 муниципальных земельных участков после демонтажа незаконных НТО

16:43 | 13.11.2019
В 2019 году Группа «Т Плюс» восстановила более 46 тысяч квадратных метров асфальта в Перми

16:30 | 13.11.2019
Сегодня в Екатеринбурге в авариях пострадали два ребенка

16:16 | 13.11.2019
Сбербанк дал кредит РМК на обновление производства

16:01 | 13.11.2019
Екатеринбургский зоопарк объявил сбор игрушек для животных

15:33 | 13.11.2019
В уральской столице светофоры и фонари станут раздавать интернет

15:06 | 13.11.2019
МегаФон в пять раз ускоряет «Интернет вещей»

14:52 | 13.11.2019
Несколько домов Екатеринбурга остались без газа

14:22 | 13.11.2019
Куйвашев прокомментировал спор между писателем и своим заместителем

13:53 | 13.11.2019
В Екатеринбурге назвали новые сроки реализации транспортной реформы

13:37 | 13.11.2019
Захар Прилепин раскритиковал свердловского вице-губернатора

13:29 | 13.11.2019
На заснеженной трассе в ДТП едва не погибла сотрудница ОВД Алапаевска

13:16 | 13.11.2019
Суд вынес приговор по делу бывшего директора свердловского МФЦ

комментариев: 1

12:53 | 13.11.2019
В свердловском городе бракоразводный процесс с участием девушки в погонах дошел до полиции

12:51 | 13.11.2019
100 школьников из Прикамья начали разработку проектов в рамках «Школы ИТ-решений»

12:38 | 13.11.2019
На Урале поезд насмерть сбил женщину

12:30 | 13.11.2019
Ночью на уборку снега в Перми вышло 200 единиц техники и около 200 рабочих

12:26 | 13.11.2019
Хоккеисты «Молота» обыграли «Торос» из Нефтекамска

12:18 | 13.11.2019
В Перми высадили тюльпаны





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 