В Анапе появилась аллея имени бывшего вице-спикера свердловского ЗакСобрания

18:25 | 13.11.2019

Фото: Законодательное Собрание Свердловской области

В санаторно-оздоровительном лагере «Жемчужина России» в Анапе открылась аллея имени бывшего заместителя председателя Законодательного Собрания Свердловской области Анатолия Сухова. Он был инициатором и куратором проекта «Поезд здоровья», в рамках которого с 2011 года 11 тысяч уральских детишек отдохнули в лагере «Жемчужина России».



«Только в 2019 году 1800 юных уральцев из 54 муниципальных образований Свердловской области зарядились здоровьем на берегу Черного моря. Нам приятно, что память о добрых делах Анатолия Петровича увековечена в Анапе», – подчеркнула Людмила Бабушкина.



Напомним, Анатолий Сухов скончался 2 августа на 64-м году жизни. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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