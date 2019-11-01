На улице Московской в Екатеринбурге произошло ДТП с двумя иномарками и автобусом

В уральской столице на улице Московской сегодня вечером произошло ДТП. Как рассказали очевидцы, там столкнулись автобус, Opel и BMW. Уточняется, что авария произошла возле дома на Московской, 47.На месте работают сотрудники ГИБДД. Информации о пострадавших нет.