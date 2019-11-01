В Екатеринбурге мечеть на Декабристов начнут сносить уже на следующей неделе

17:50 | 13.11.2019

Фото: 2gis.ru

Уже на следующей неделе в Екатеринбурге начнут разбирать мечеть «Нур-Усман», расположенную на улице Декабристов. Последнее богослужение в здании состоится в эту пятницу, 15 ноября.



По словам вице-губернатора Сергея Бидонько, планируется, что снос начнется 18 ноября. Власти планировали, что новое здание на Сортировке для уральских мусульман подготовят ещё в октябре, но строительство продвигается медленно.



О том, когда у мусульман появится новая мечеть точно неизвестно.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»